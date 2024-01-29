‘CHP iflas etmiş işgal edilmiştir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" sloganıyla düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Bahçeli, terörün kökünü kazımanın boyunlarının borcu olduğunu belirtti ve CHP yönetimini eleştirdi.

'ESİR OLMUŞ PARTİ'

Bahçeli, "Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş CHP' musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına mecburiyettir" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli şöyle konuştu: "Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Yalan ve yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı. 'Dem'lenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Bugünkü CHP esirdir, iflas etmiştir, işgal edilmiştir."