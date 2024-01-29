‘Hain emellerine ulaşamayacaklar’

İstanbul'da dün sabah Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayinine katılanlardan Tuncer Murat Cihan (52) adlı vatandaş, maskeli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde, olaydan sonra kaçan maskeli iki saldırganın yakalandığı bilgisini kamuoyu ile paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birliğini beraberliğini bozmaya kasteden hainler hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla hain emellerine ulaşamayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz" şekinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BASSAĞLIĞI TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yaptığı görüşmelerde tüm cemaate başsağlığı dileklerini iletti.