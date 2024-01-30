“Çiğli’nin potansiyelini üst düzeye çıkaracağız”

AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, isminin açıklanmasının ardından verdiği ilk mesajda güçlü bir dayanışma içinde, Çiğli'yi daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe haline getireceklerini söyleyerek, "Çiğli'deki sorunları biliyoruz, yaşıyoruz, çözecek olan bizleriz. Çiğli'nin potansiyelini en üst düzeye çıkaracağız" diye konuştu.

HARMANDALI SORUNU

Çiğli'yi daha yaşanabilir, daha güçlü ve birlikte büyüyecek bir yer haline getirme arzusunda olduğunu ifade eden Murat Gökçekaya, "Çiğli, benim için sadece bir yer değil, aynı zamanda kök saldığım, çocukluğumu geçirdiğim ve ailemle birlikte büyüdüğüm topraklardır. Çiğli'nin geleceğini birlikte planlamak ve şekillendirmek istiyorum. Eğitimden sağlığa, çevre düzenlemesinden kültür- sanat etkinliklerine kadar geniş bir perspektifte, Çiğli'nin potansiyelini en üst düzeye çıkaracağız. Çiğli'de yaşayan her bireyin, her çocuğun en iyi imkanlara sahip olması için çaba göstermek benim öncelikli hedefimdir. Çiğli'mizin büyüdüÇiğli'mizin zengin kültürüne ve birbirinden değerli insanlarına olan sevgim, birlikte daha büyük başarılara imza atmamız için bir itici güç. Farklılıklarımızı birleştirip, güçlü bir dayanışma içinde, Çiğli'mizi daha güçlü bir ilçe haline getireceğiz. Bizim dönemimizde, kentsel dönüşüm sorunlarına kökten çözümler üreteceğiz. Çiğli'nin kanseri olan Harmandalı Çöplüğü, sağlıklı bir çevre için atılacak adımlarla kalkacak" dedi.