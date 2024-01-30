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Emine Erdoğan ‘Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi’ni gezdi

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan ‘Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi’ni gezdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda geçen ay açılan sergide Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti. 30 farklı kurum ve koleksiyonerlerden toplanan 700'e yakın eserden oluşan sergiyi beğeniyle gezen Emine Erdoğan, eserleri detaylı bir şekilde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan, sergiye dair yaptığı paylaşımda, "Emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum" dedi.
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