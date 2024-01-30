Gençlerle bir araya gelen Dağ: Samimiyet kazanacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Kafede gerçekleştirilen buluşmada Dağ, gençlerle sohbet ederken aynı zamanda birbirinden çarpıcı mesajlar verdi.

'SORUNLARINIZI BİLİYORUM'

Projelerini ilerleyen süreçte açıklayacaklarını belirten Dağ, "Bu bir süreç işi. Bahsettiğiniz noktadaki vaatlerin büyük birçoğunu 13 Şubat günü lansman ile açıklayacağız. Vaatler ile ilgili ufak bazı mesajlar vermiş olacağım. Bazılarını söylemeyeceğim. 13 Şubat'ta stratejimiz gereği büyük lansmanımızı yapacağız sonra arka arkaya 4 lansmanımız olacak ve bunlardan biri gençler ile ilgili. Biz bu şehrin sorunlarını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Trafik sorununun önemine dikkat çeken Dağ, "Sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken çok şey var. Milletin en çok konuştuğu şey: ulaşım ve trafik. İlk işlerimizden biri bu olacak. Buna ilişkin battı- çıktı kavşak düzenlemesi olacak. İkinci olarak, çevre yolu ile ilgili adımları hemen hayata geçireceğiz. Bununla ilgili çalışma 3-5 günde netice alınacak şeyler değil.Ancak kısa vadeli süreçte hayata geçmeye başladığını ve Ankara asfaltında, Anadolu Caddesi'nde rahatlama olmaya başlayacağını göreceksiniz" dedi.

TARİHİ MİRAS VURGUSU

İzmir'in tarihi mirası konusunda da projeleri olduğuna dikkat çeken Dağ, "Efes, Kadifekale, Bergama, Kemeraltı, liman arkası bizim zenginliğimiz. Bununla ilgili vizyon projemiz var. 15 Şubat'ta göreceksiniz. İzmir bir liman şehridir. Bunun için hem liman şehri özelliği, hem tarihi kültürel zenginliği ayağa kaldırıp bu özelliği ile turist çekme için projelerimiz var. Bu orta ve uzun vadede projelerimiz" diye konuştu. Seçimlerde samimiyetin kazanacağını belirten Dağ, "Ben uzun yıllardır İzmir'de siyaset yapıyorum. Tarzım, tavrım, yaptığım işler, bıraktığım izler çerçevesinde bir özelliğim olduğunu düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde göstereceğim. Samimiyet önemli bir şey, inşallah 31 Mart'ta samimiyet kazanacaktır" dedi.

OKUYAN GENÇLERE MESAJ

Hayalinin İzmir'de okuyan gençlerin kentte kalması olduğunu belirten Dağ, "Benim hayalim inşallah bu şehirde okuyan gençler bu şehirde kalsın. Bunun için bu şehri bir alanda Türkiye'nin ve dünyanın vizyon şehri haline getirmemiz lazım. Bu da bilişim.... Bilişim, bilgi işlem... Bu anlamda yapacaklarımız, bu şehrin evlatları burada eğitim gördüğünde, buradan göç etmek zorunda kalmayacak. Bunu biz 2 yerde sağlayacağız" diye konuştu. Hamza Dağ, Balçova'daki ziyaretlerinin ardından Narlıdere Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşayan çınarlarla bir araya geldi.