2023’te 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu. "1 Ocak -31 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi" diyen Yerlikaya, "Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, 1555'i tutuklandı, 1683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

DARBE ÜSTÜNE DARBE İNDİRDİ

Bakan Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarla da ilgili konuşarak, "6 bin 775 operasyonda 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, 1689'u tutuklandı, 1677'si hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik ise 1500 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 2 bin 800 şüpheli gözaltına alınırken 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 124'ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi" dedi.