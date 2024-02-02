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Haberler Politika Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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