Çakın hız kesmiyor

Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın yerel seçim çalışmalarına vatandaş ve esnaf ziyaretleri ile devam ediyor. Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Teşkilat Üyeleri ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğü ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. İlk olarak Uşak'ta faaliyet gösteren engelli derneklerinin yönetim kurulu üyeleri, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle birlikte kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Başkan Çakın, özel gereksinimli vatandaşları belediyenin yaptığı çalışmalarda öncelikli olarak gördüklerini ve hayatlarını kolaylaştıracak projeler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti. Programa katılan tüm vatandaşlarla tek tek sohbet eden Çakın çeşitli hediyeler verdi. Ardından Fatih Caddesi esnaflarına ziyarette bulunan Başkan Çakın, samimi sohbetler eşliğinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Başkan Çakın daha sonra Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelip her gün kendi emekleri ve azimleriyle işyerlerini ayakta tutan esnafların, ekonominin can damarları olduğunu vurguladı. Çakın, birlikte hareket etmenin, iş dünyasının daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına ve gelecekte de birlikte çalışarak, esnafın karşılaştığı her türlü zorluğu birlikte aşabileceklerini söyledi.