Dağ’dan stat sözü: Vaat değil taahhüt

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu ve AK Parti İzmir eski İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de ziyarete katıldı. Ziyarette yeşil-kırmızılı takımın yöneticileriyle bir araya gelen Dağ, kulübün yıllardır beklediği yeni stadyumla ilgili açıklamalar yaptı.

'ENGELLER ÇIKARILDI'

Karşıyaka Stadı'nın yapımıyla ilgili ilk günden bu yana kulübün yanında olduğunu ancak projeye her seferinde davalar açılıp engeller çıkarıldığını vurgulayan Dağ, "Bu stat benim de 10 yılımı verdiğim bir konu. Söylediğimi vaat değil taahhüt olarak görün. Başkanlık nasip olduğunda elimizdeki imkan biraz daha atacak. Gençlik Spor Bakanlığı, TOKİ, kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koyacak. Önemli olan sportif başarılar. Yeni yönetimle kulüp ivme kazandı. Karşıyaka'da basketbol iyi gidiyor. Futbolda mesafe kat edilmesi, bu sene bir üst lige çıkması ve sonra adım adım yukarıya gitmesi önemli. 100 dönüm arazinin tahsisini yaptık. Orayla ilgili de projeyi hızlıca yapmamız lazım" dedi. "Karşıyaka evimiz, yuvamız, sizlerle beraber olmaktan mutluyuz" diyen Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, "Hizmet için yola çıktık. En güzeli ve iyisini ortaya koyarak bu sürecin kazananı olacağız. Karşıyaka'mızın da beklentilerini hayallerini gerçekleştirme hüviyetine bizler sahip olacağız inşallah. Büyükşehir kaynaklarının en fazla geleceği ilçelerden biri Karşıyaka olacak" diye konuştu.

'İÇİMİZDEN BİRİSİNİZ'

Hamza Dağ'ın adaylığını kutlayan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil, "İzmir'de her sokağa çıktığımızda gördüğümüz bir siyasetçi olarak sizin adaylığınızdan memnun olduk. Deneyiminizle adaylığınızın hayırlara vesile olmasını istiyorum. Karşıyaka'nın her sorununu bilen bir insansınız" dedi. Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, stadyum konusunda İzmir'in en mağdur kulübünün Karşıyaka olduğunu belirtip, "Bizim kilit konumuz Karşıyaka Stadı" ifadelerini kullandı.

Bucaspor tesislerinde penaltı atışı yapan Hamza Dağ, 3 vuruşundan ikisini gole çevirdi.