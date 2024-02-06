Teröre geçit yok!

Kahraman silahlı kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi. Balıkesir'de de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan Suriye uyruklu H.E.C. ile İ.E.C. tutuklandı. Van'da da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.