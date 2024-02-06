  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Teröre geçit yok!

Teröre geçit yok!

HABER MERKEZİ
Teröre geçit yok!

Kahraman silahlı kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi. Balıkesir'de de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan Suriye uyruklu H.E.C. ile İ.E.C. tutuklandı. Van'da da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA