Dağ’dan hasarlı binalar için formül

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı'da yıkıma neden olan 30 Ekim Depremi'nde orta hasarlı binalar ile ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Dağ konuyla ilgili açıklamasında "Büyükşehir belediye başkanlığı nasip olursa bir formül ortaya koymak istiyoruz. Emlak Konut, büyükşehir belediyesi, kamu bankalarından oluşan bir konsensüsle bir kısmının büyükşehir tarafından karşılanacağı, işin ise Emlak Konut'un binayı yapacağı, kamu bankasının kredi desteği vereceği bir formül düşünüyoruz" dedi.

Dağ, depremi İskenderun'da yaşayan ve evlerinin yıkılması nedeniyle İzmir'e yerleşen Karatün ailesini ziyaret etti.

'PLANLAMA YAPTIK'

Dağ açıklamasında "Binalarla ilgili az, orta ve ağır hasarlı olmak üzere planlama yaptık. Orta hasarlılar ilgili de talepler var. Bunlarla ilgili formülü de önümüzdeki günlerde anlatacağız Büyükşehir işin yükünün bir kısmını alacak. 3-4 kurum elini taşın altına sokarsak daha hızlı olur" dedi.

'HAZIR OLMALIYIZ'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinin düzenlediği toplantıda kentsel dönüşümle ilgili yaklaşımlarını anlattı. Dağ, "Yerinde yeni yaşam ya da güvenli konutlar işini başlatmak zorundayız" dedi.

İZMİR'E 55 DÖNÜM YENİ MEZARLIK ALANI

Hamza Dağ, İzmir'de bir süredir sorun olan mezarlık alanı ile ilgili olumlu bir gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyurdu. Dağ, Sarnıç'ta bulunan 55 dönümlük alanın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiği bilgisini paylaştı. Hamza Dağ, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'imizin gündemini meşgul eden konulardan biri olan mezarlık yetersizliğini sorun olmaktan çıkarıyoruz. İlk olarak iki ay önce Güzelbahçe Yaka Köyü'nde hazine arazisi tahsis edildi. Şimdi de Sarnıç'ta mevcut alana ek olarak 55 dönüm alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. İzmir'imizin ihtiyaçları doğrultusunda gayretle ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.