Türkiye tek yürek halinde kenetlendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim töreninde konuştu. Bahçeli, "Dünyada eşine benzerine çok az rastlanacak bir doğal yıkım karşısında devlet millet dayanışması şükürler olsun ki imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes, tek yürek halinde kenetlenmiştir" dedi. Acıların ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu bildiren Bahçeli, "Bir yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın acil nitelikli insani ihtiyaçları da gecikmeksizin karşılanmıştır. Yaralarımız elbirliğiyle sarılmıştır. Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı 1 milyonu bulmuştur. Kurulan konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. Devletimiz tüm imkanlarını seferberlik ruhuyla harekete geçirmiştir. Türk milletinin asalet ve vicdan seviyesindeki muazzam yüksekliği, müşfik ve merhamet duygularındaki hayranlık uyandıran enginliğini gözler önüne sermiştir" dedi.