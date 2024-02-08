Teröristler canlı yayın düzeneğiyle gelmiş!

Önceki gün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan DHKP- C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. DHKP'li teröristlerden Pınar Birçok'un eyleme gelmeden önce telefonuna canlı yayın düzeneği yüklediği ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen saldırganların çantasında bir düzenek, örgütsel dokümanlar, plastik kelepçeler ve 48 mermi bulundu.

ABLASININ DAVASI VARDI

Teröristlerden Pınar Birçok'un, eyleme gelmeden önce telefonuna canlı yayın düzeneği yüklediği ve programla mahkemede bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra canlı yayını açacakları ortaya çıktı. Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Öte yandan Emrah Yayla'nın geçen yıl 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, ayrıca 2007'de bomba yapımında kullanılan düzeneklerle yakalanarak hakkında mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi. Terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı. Saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş ise son yolculuğuna uğurlandı.