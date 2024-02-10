Bozdoğan’a hibe yağmuru

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde merkezi hükümet ile yerel yönetim işbirliğiyle vatandaşa hizmet yağıyor. Bozdoğan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ufuk Altıntaş, Bakanlıkların hibe desteğiyle belediye filosuna 18 yeni aracın eklendiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son 5 yılda ilçeye hibe ettiği 475 çöp konteyneri ile bakanlıkların desteği ve belediyenin öz kaynaklarıyla belediyenin araç filosunun güçlendiğini ifade eden Başkan Altıntaş, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.