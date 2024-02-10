Çağlar: Torbalı’yı ortak akılla yöneteceğiz

AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Torbalı Ticaret Odası, Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Torbalı Şoförler Odası ve Torbalı Ziraat Odası'nı ziyaret eden Çağlar, önemli mesajlar verdi. Ziyaretlerinde oda başkanları, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Çağlar, Torbalı'yı ortak akıl ve istişare kültürünü baz olarak yöneteceklerini söyledi. Çağlar, çiftçiyle iç içe bir belediye yönetimi oluşturacaklarının müjdesini verdi ve ekledi: "Bu toprakların ve çiftçilerimizin emeklerinin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Bize düşen ise onlara destek çıkmak olacak."