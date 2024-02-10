“Gürünmeyen başkan olmayacağım”

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla'ya Belediye Başkanı olduğu takdirde makamda çok az oturacağını, sürekli sahada olacağını belirterek, "Buna mecburum. O kadar çok ihmal edilmiş sorun var ki, koltukta bir saniye oturacak, bir gün istirahat edecek zaman olmayacak. ARAS'alar ulaşılamayan, ortada GÜRÜN'meyen başkan olmayacağım" dedi.

'SORUNLAR ÇOK FAZLA'

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, seçildiği takdirde Muğla'da yıllardır el atılmadığı için biriken dağ kadar sorun olduğunu, çok çalışmaları gerekeceğini söyledi. Ayaydın, "Seçim çalışmaları için ilçe ilçe, köy köy dolaşıyorum. 'Mevcut başkan Osman Gürün'ü gördünüz mü?' diyorum. 'Bırakın başkanı, müdürünü, daire başkanını bile göremiyoruz, ulaşamıyoruz' cevabını alıyorum" dedi.