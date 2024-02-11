CHP odaları da paylaşamıyor

CHP'de odalar da paylaşılamıyor. TBMM'de CHP'li İdare Amiri Uğur Bayraktutan'a tahsis edilen ancak CHP Grup Protokol Müdürü Şükran Kütükçü tarafından kullanılan oda, TBMM Genel Sekreterliğinin devreye girmesiyle polis nezaretinde boşaltıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in yerine, CHP grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan geldi.

Bayraktutan için CHP grup katında bir oda tahsis edildi. Ancak CHP Grup Protokol Müdürü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemindeki özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, odayı devretmedi.

Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Kütükçü'nün uyarılara rağmen odayı boşaltmaması üzerine, Bayraktutan'ın girişimiyle TBMM Genel Sekreterliği devreye girdi. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı personeli, Meclis Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye ederek odayı Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim etti.

SOYER MERKEZE ÇAĞIRILDI

31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP'nin adaylık kampanyasına destek vermemesi üzerine CHP Genel Merkezi'ne görüşme yapmak için davet edildiği öne sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay belirlenmişti. Aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer in CHP'nin adayları seçim kampanyasına start verip sahaya çıkarken geçen sürede eleştirel söylemleri dışında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

AK Parti Adayı Hamza Dağ'ı adaylığı açıklandıktan hemen sonra tebrik eden Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etmemesi de tepki çekmişti. Soyer, CHP'nin adaylık kampanyasına destek vermemesi üzerine CHP Genel Merkezi'ne görüşme yapmak üzere davet edildi. Görüşmenin bir uyarı mı yoksa DEM'in desteğini almak için yapılan aday değiştirmeye yol açacak nitelikte olup olmayacağı konuşuluyor.

LÜTFÜ SAVAŞ İÇİN FORMÜL ARAYIŞI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı konusunda tartışmalar sürüyor. CHP'de MYK ve PM toplantıları pazartesi gününe ertelendi. Parti yönetimi hafta başına kadar Hatay için bir anket çalışması yapacak. Lütfü Savaş'ın adaylık durumu da bu anket sonucuna göre ya 12 Şubat'ta ya da 14 Şubat'ta netleşecek.