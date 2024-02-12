Ayaydın: Hizmet için kolları sıvadık

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Datça ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Ayaydın, Datça Belediye Başkan adayı Feyzullah Gülada ile birlikte ilçenin sorunlarını çözeceklerini söyledi. Ege'nin incisi Datça'ya hizmet için kolları sıvadıklarını, tüm sorunlarını masaya yatırdığını ifade eden Ayaydın, "Eminim ki sizin kararınızla Feyzullah kardeşim Datça'nın belediye başkanı, Aydın Ayaydın da Muğla Büyükşehir'in belediye başkanı olacak. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. Muğla'nın tamamında olduğu gibi Datça'da da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından yapılan bir hizmet olmadığını, vatandaşların hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, yıllardır yerel yönetimde iktidar olanların Datça'ya ve Muğla'nın hiçbir yerine hizmet etmediklerini, vatandaşları kaderiyle baş başa bıraktıklarını dile getirdi.

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"

Ayaydın, seçildiği takdirde koltukta oturan bir belediye başkanı olmayacağına işaret ederek, "Ben halkımı seviyorum. Ben koltuk sevdalısı değilim. MUSKİ'nin görevi sizin, ilçelerin altyapı sorunlarını çözmektir. Sizlere yüksek fiyatla su faturası gönderen, altyapıyı yapmayan MUSKİ Genel Müdürünü görevden alacağım ve yüksek su faturalarını aşağı çekeceğim, su fiyatları ucuzlayacak" ifadesini kullandı. İlçenin önemli sorunlarından birinin de otobüs terminali olduğuna dikkati çeken Ayaydın, "Önlem alınmadığı takdirde 5 yıl sonra denize girilmeyecek. Göreve geldiğimizde kıyı şeridini de temizleyeceğiz. Çalışan anneler için kreş yapacağız. Gençlerimiz için spor alanları oluşturacağız. Çocuklarımız için her mahallede oyun alanları yapacağız" dedi. Feyzullah Gülada ise Cumhur İttifakı'nın gücüyle Datça'nın daha yaşanabilir, tarım, turizm ve kültür başkenti bir şehir olması adına kutlu göreve talip olduğunu, ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla ilçeye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.