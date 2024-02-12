Bahçeli: CHP ile DEM’in sinsi planları tutmayacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un işinin ehli bir Ankara sevdalısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kahramankazan'dan Yenimahalle'ye, Çamlıdere'den Çubuk'a Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır. Altı ok değil altın çağı başlamıştır" diye konuştu.

"MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ"

Bahçeli konuşmasının devamında, "Milletimize aşkımız hakikattir. Bu ilhamla Türkiye'mizin her yerindeyiz. Cumhur İttifakı dur durak bilmeden çalışıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçime dolu dolu hazırlanacağız. Küresel sömürü çarkında öğütülen bu suretle iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz. Belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden millerimiz hesap soracak. Devletin kasasını gasp edip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz. CHP'deki belediyeleri alacağız" dedi. Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsice bir oyundur. Bu planlar tutmayacaktır. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir" ifadelerini kullandı.