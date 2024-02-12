“Evimiz Karabağlar’ı güzelleştireceğiz”

AK Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karabağlar'da esnaf ziyaretleri yapan Tunç, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

İLÇEDE ALTYAPI YETERSİZ

Karabağlar'da bulunan 'İcraat yapılmaz, proje üretilmez, hizmet edilmez' levhasının artık ineceğini vurgulayan Tunç, "Uzaklaşılan değil rağbet gören ilçe Karabağlar olsun" dedi. Mehmet Sadık Tunç yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde yolların bozukluğundan ve bu sebepten arızalanan araçlarına tamir parası ödemekten canlarının bezdiğini söyleyen vatandaşlara, "İlçemizde yol kenarlarına 'İcraat Yapılamaz' levhası koymuşlar onu da kural olarak kabul etmişler ve uyguluyorlar. Bizler bu zihniyeti değiştirmeye geliyoruz. Kimse yolları bozuk diye araç tamir parası ödemesin, uzaklaşılan değil rağbet gören ilçe Karabağlar olsun" ifadelerini kullandı. İlçedeki alt yapı yetersizliğinin insanların en temel yaşam haklarını dahi etkileyecek kadar kötü düzeyde olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Tunç, "Hiçbir hizmet getirmiyorlar. Sizlerin desteğiyle birlikte AK Parti Belediyeciliğini Karabağlar'a ve İzmir'e kazandıracağız. Herkese eşit belediyecilik anlayışıyla evimiz Karabağlar'ı hep birlikte güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.