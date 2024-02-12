İzmir bilim ve sağlık turizminin merkezi olacak

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Hamza Dağ, bir otelde düzenlenen programda, İzmir Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

"CHP BAHANE ÜRETİYOR"

Dağ, burada yaptığı konuşmada, yerel sorunlara çözüm bulmak için AK Parti hükümetlerinin gerekli çalışmaları yaptığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin makul taleplerini de geri çevirmediğini belirtti. Narlıdere ve Buca metroları, Yeşillik Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi ağına alınması, Bornova ilçesindeki Özkanlar Semti pazar yeri sorunu gibi konularda yerel yönetime hükümetin verdiği destekleri anlatan Dağ, "Bahane üretme konusunda üzerlerine yok arkadaşların ama bir tane bahaneleri yok. Sadece Büyükşehir'in mi? Konak Belediyesi, (2020'deki) depremden sonra 'Yeni belediye binası yapacağız, belediye binamız depreme dayanıksız, bize 100 milyon liralık kredi ayarlar mısınız?' dedi. Onu da yaptık. Sonra binayı yapmaktan vazgeçtiler." diye konuştu.

'90 DAKİKA' MÜJDESİ VERDİ

Toplu ulaşımda "90 dakika" uygulamasını geri getireceklerini, su tarifesinde yüzde 50 indirim yapacaklarını, belediye ihalelerini sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayacaklarını ifade eden Dağ, "Çandarlı Limanı ve arkası ile alakalı Ulaştırma Bakanlığımız bir çalışma içinde. O çalışmaya Büyükşehir olarak katkı sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiyle ilgili orayı hareketli hale getireceğiz. Yeni organize sanayi bölgesi çalışmalarımız olacak. İzmir'i bacasız fabrika yapmak için bilim ve sağlık turizminin merkezi yapmak durumundayız. Nasıl Ankara savunma sanayinde merkez olmuşsa biz de bilişim, teknoloji, teknokent anlamında İzmir'in önünü açacak işleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. İzmir'de artık kronik sorunların ötelenip kenara konulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Dağ, "Asıl yazacağımız hikaye gönüllere girme hikayesi olacaktır" dedi. Dağ, programı kapsamında Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi üyeleriyle de bir araya geldi.