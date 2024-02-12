Manisa’da 356 araçlık otoparkın temeli atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiği Malta Katlı Otopark Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki protokol üyelerinin kazasız belasız tamamlanması dilekleriyle temele nazar boncuğu atmasının ardından otoparkın yapımı için düğmeye basıldı. Tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak olan Malta Parkı Katlı Otoparkı, 356 araç ve 39 motosiklet kapasitesi, zemin kat artı 4 kat ve çatı katı ile birlikte 10 bin 168 metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek. Otopark ihtiyacına cevap verecek olan Malta Otoparkı, 147 milyon + KDV yatırımla hayata geçecek.