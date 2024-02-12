Savaş: Aydın’ı bir spor şehri haline getireceğiz

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Efeler ilçesinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Savaş, Aydın'ın yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını ifade etti. Aydın'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun yerine park yapılacağını belirten Savaş, "Stadyumu deprem riski vardı yıktık. Biz oraya park yapacağız. Ayrıca 15 bin kişilik güzel bir stadyum yapacağız. Projesini hazırladık ve yeri de hazır. Ayrıca 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonu yapacağız. Bunun da projesi hazır. Aydınımızı bir spor şehri haline dönüştüreceğiz" dedi.