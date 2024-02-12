‘Terör baronlarından medet umuyorlar’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Tekirdağ'da miting düzenledi. Tarihi Valilik Binası Meydanı'ndaki mitingde halka seslenen Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik, kaderine terk etmedik" dedi.

'AYRIŞTIRMAYAN SİYASET YAPIYORUZ'

Erdoğan çok daha fazla sayıda Tekirdağlının gönlüne girmenin yollarını arayacaklarına dikkati çekerek, "Ama hiçbir şart altında, tercihinden dolayı milletimizi asla yargılamayacak, milletimize karşı kesinlikle hürmetsizlik etmeyeceğiz. Kardeşlerim şunu bir kez daha samimiyetle ifade etmek isterim: Biz ayıran ve ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz, muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı, oy tercihinden dolayı seçmende değil, daima kendimizde arıyoruz. Bize oy versin veya vermesin, sandığa giden, özgür iradesini ortaya koyan kullandığı oyla demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır, hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir" dedi.

CHP'NİN TEHDİTKAR VE KİBİRLİ DİLİ

Erdoğan konuşmasının devamında, "Bizde, CHP gibi vatandaşa 'Tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz.' diyen kibirli bir dil olamaz. Bizde oy tercihleri sebebiyle insanımızı 'makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam' yaftası vurarak aşağılama olmaz. Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz" ifadelerini kullandı.

"KANDİL'DEN OY İSTEDİLER"

CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine bakıldığında sayısız garabet ve skandallarla karşılaşılacağını belirten Erdoğan, "CHP, Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete ve hürmete layık bulmadı. Biraz emek verip, çalışıp, ter döküp seçmenin kalbini ve zihnini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odaklarından kimi zaman emperyalist güçlerden kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için açıkça oy istedi. Öyle mi? Kandil'den oy istediler. Benim Tekirdağlı kardeşim, Kandil'den oy isteyenlerin uzantılarına oy verir mi?" diye konuştu.Seçimlere 50 gün kaldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "50 gün sonra sandıklarda bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız? CHP ve şürekasından bir kez olsun bu utanmazlığa itiraz gelmedi. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla, dikkat edin çay demlemiyorsunuz ha, demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Niçin bu tür yollara tevessül ediyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların millete ve milli iradeye saygıları yok." diye konuştu. Erdoğan miting sonrası, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.

SALDIRGANLARDAN BİRİSİ YAKALANDI

Erdoğan, önceki gün AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen menfur olayı bir kez daha lanetlediğini vurgulayarak, saldırganlardan birisinin yakalandığını açıkladı. Erdoğan, "Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Bu vesileyle dünkü hadise sonrasında farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Siyaset kurumunun bu konudaki hassas ve sorumlu tavrını demokrasimiz adına takdirle karşıladığımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum. Bir tanesi yakalandı şu anda, diğerlerini de inşallah yakalayacağız" dedi. 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 57 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini ve 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.