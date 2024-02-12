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Haberler Politika Türkiye’ye F-16 satışında itiraz süreci sona erdi

Türkiye’ye F-16 satışında itiraz süreci sona erdi

HABER MERKEZİ
Türkiye’ye F-16 satışında itiraz süreci sona erdi

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında kritik bir eşik daha geçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak'ta Kongre'ye gönderdiği Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme geldi. Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı. Böylece Kongre'deki 15 günlük süre ABD sona erdi. Satış sürecinin başlamasının önünde engel kalmadı.

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