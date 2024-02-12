AK Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Kayıhan Mahallesi'nde Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Pazar esnafı ve alışverişe gelen mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Pekdemir, Pamukkale'de yapacak çok işleri olduğunu belirterek, destek istedi. Pazar yeri ziyaretinin ardından cuma namazı çıkışında Kayıhan Merkez Camii'nde yapılan lokma hayrına katılan Pekdemir, vatandaşlara lokma ikram etti. Burada da mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Halil Pekdemir, "Avni Örki Başkanımız bugüne kadar ilçemizin dört bir yanında birbirinden değerli projeleri hayata geçirdi. Kendisini tebrik ediyorum. Belediyecilik bir bayrak yarışı. Biz de kendisinden bu bayrağı devralarak daha da ileriye taşıyacağız. Pamukkale'de daha yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.