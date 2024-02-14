Aday tanıtımında İmamoğlu’na tepki: "Ayıp ediyorsun!"

CHP'NİN İstanbul ilçe adayları tanıtım toplantısında Ekrem İmamoğlu karşıtı sloganlar atıldı. Kürsüde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sarıyer'de mevcut belediye başkanı Şükrü Genç destekçileri arasında gerginlik yaşandı. İmamoğlu, "Sevgili arkadaşlar orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'a ayıp ediyorsunuz. Orada oturun beni dinleyin, ondan sonra orada tabelalarınızı yine kaldırın" dedi. Öte yandan İmamoğlu kürsüde, "Bu şehir herkesin şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri. Bu şehir Alevilerin şehri. Bu şehir Boşnakların şehri. Bu şehir Ermenilerin şehri. Bu şehir Süryanilerin şehri" dedi.