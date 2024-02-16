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Haberler Politika Ana muhalefette bir istifa daha

Ana muhalefette bir istifa daha

Ana muhalefette bir istifa daha

CHP'DE yerel seçimler için aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmaların ardından parti yönetiminden de bir istifa haberi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyesi Koza Yardımcı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER

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