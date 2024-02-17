Akşener ile Özel’in Ankara - Adana savaşı

Meral Akşener çok kızmış çok.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den intikamı hızlanıyor.

CHP İLE İYİ PARTİ arasında söz düellosu savaşa döndü. 31 Mart seçimlerine 45 gün kala, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP-Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu arasında Ankara ve Adana savaşları tırmandı.

Meral Akşener'in son iki günde CHP'ye yönelik yaptığı Ankara ve Adana sarsıcı hamleleri, Özgür Özel'i çıldırtacak özellikler içeriyor.

1) Meral Akşener Adana'nın kaderini belirleyen iki ilçesi Seyhan ve Çukurova CHP'li Beledıye Başkanlarını İYİ Parti'ye transfer etti. İP'in adayları yaptı.

Aday gösterilmeyen Adana Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiler.

2) Ankara savaşı başladı.

Meral Akşener'in talimatı ile ilk defa CHP Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sert şekilde suçlandı.

Eski CHP'li olarak tanınan Cengiz Topel'in İP adayı yapılmasıyla başlayan Akşener- Mansur Yavaş tartışmaları savaşa döndü.

İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a 'Paralı asker' ve 'örtülü şantaj' suçlaması yapıldı.

Meral Akşener'in izniyle, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ı bombaladı.

Önceki gün, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında kavga çıkmış, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alınmıştı.

Mansur Yavaş'ı suçlayan, (Akşener'ın onayından geçen) açıklama çok sert:

"Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız.

İYİ Parti, yaklaşık 6 aydır Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyenler tarafından örtülü şantaja maruz kalmaktadır.

Seçimlere müstakil girme fikri ortaya çıktığından beri partimiz istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, çarşamba günü işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır.

Sayın Yavaş ve saz arkadaşları için İYİ Parti'nin bağımsızlığının da haysiyetinin de hiçbir önemi yoktur. Onlara göre, Sayın Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanması için atılacak bir adım, İYİ Parti'nin itibarının zedelenmesine, istikrarsızlaşmasına, hatta dağılmasına sebep olsa bile mubahtır.

İYİ Parti'yi ise kendi kariyer yolculuğunda kullanılan herhangi bir aparat olarak gören Yavaş'ın muhalefet siyasetine zararı tahmin edilenin çok üstündedir.

Sayın Yavaş, biz buradayız.

Araya piyonlarını sokmadan tartışamaya cesaretiniz olmadığını çok iyi biliyorum.

Biz, kendi ikbalimiz ile memleket arasında kaldığımız zaman memleketi seçenleriz."

CHP'DE 1 NİSAN MEYDAN SAVAŞI...

CHP çok karışık. Her kafadan bır ses geliyor. Öyle isimler arka arkaya istifa ediyor ki, CHP'nin nereye yuvarlandığı siyası ve ekonomik çevrelerde tartışılıyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devrildi. Bugün, "Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu Troykası" doğdu.

Troyka içindeki çekişmeler, sürtüşmelerin 31 mart akşamı bitmesı bir tarafa 1 Nısan'dan itibaren, intikam almaya yönelik olağanüstü kurultay hesapları öne geçmiş durumda.

Troykadaki her birinin esas hesapları 31 mart seçimini geçerek 1 Nisan güç kavgasına yönelmiş görünüyor.

31 Mart gecesi CHP'nin uğrayacağı hüsran sonrasında, 1 Nısan'dan sonra daha çok yazarız.

ÜÇ BAŞLI CHP'DE neler olacağına kısaca bakalım.

EKREM İMAMOĞLU:

Ekrem İmamoğlu.. İstanbul seçimlerini kaybedince Ankara'ya yönelecek. CHP Genel Başkanı olmaya soyunacak.

2028'e kadar kendi siyasal geleceklerini düşünerek başta İstanbul'da ve İzmir, Bodrum, Adana, Mersin, Antalya'nın RANTLARI YÜKSEK İLÇELERİNDE OLUŞTURDUĞU güç tahkimatına dayanacak, 2028 (cumhurbaşkanlığı seçimi) planlamasının cephe hatlarını erkenden takviye etti.

ÖZGÜR ÖZEL...

Genel Başkan olarak, İzmir'de ve Ankara Çankaya'da olmak üzere sağladığı güç tahkimatıyla, Genel Başkanlığı bırakmamanın yollarını arayacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Olağanüstü Kurultay'a hazırlandı. Bir ay önceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olma yerine, bir başka ismi desteklemeyi düşünüyordu.

Adamlarının İmamoğlu ve Özel tarafından tasfiye edilmesine çok kızarak, olağanüstü kurultayda GENEL BAŞKAN ADAYI olmaya karar verdi.

SONUÇ

Evet. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu TROYKA'SI 1 Nisan sabahına göre pozisyon aldı.

Yaşanan KAOS sonucu, CHP SÖZDE 31 Mart'tan daha çok, ÖZDE 1 Nisan'a hazırlanıyor.