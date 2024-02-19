CHP tam 37 gün sonra Çivril’de aday değiştirdi

Denizli CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan'ın, Genel Merkez kararı ile adaylıktan geri çekildiği belirtildi. Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı dün alındı.

PARTİDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Kararın tebliğ edildiği Kemal Aslan, yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti. CHP İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı. 10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran Kemal Aslan, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması bekleniyor.