AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eşrefpaşa'da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişinin katılım sağladığı toplantıda İkinci Kadriye Mahalle Muhtarı Adnan Acar 555 sokaktaki cephanelik adıyla bilinen alanın yıllardır atıl kaldığını ve mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak proje yatırımlarının bölgeye kazandırılmadığını söyledi. Çankırı ise bu tablonun 1 Nisan'da değişeceğinin sözünü verdi.

YOĞUN DESTEK ALDI

Çankırı'nın temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde ikinci durağı ise Ege Bölgesi Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu oldu.

Yönetim Kurulu ve üyelere hitap eden Çankırı, kent genelinde 735 bin Kars'lı vatandaşın ikamet ettiğini belirterek bölgedeki sorunlara ve çözümlere hakim olduklarını aktardı.

BERABERLİK VURGUSU

Çankırı daha sonra AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç ile İzmir Mardinliler Eğitim Kültür Dayanışma ve Kalkınma Vakfı'nda bir araya geldi. Toplantıda 'Mardinliler kızlarının yanında haydi Konak' yazılı dev afiş dikkat çekti. Konuşmasında beraberlik vurgusuna değinen Çankırı, "Birbirimize güç verirsek kuvvetleniriz. Gün geçtikçe çoğalmaya, birbirimizin ellerinden tutmaya başladık. Bazen bir adım geri gitmek iki adım ileriye

gitmek demektir. Biz kendimize çok güveniyoruz. Sizlerden aldığımız destekle biliyoruz ki seçileceğiz ve bunun için beklenen an geldi." dedi. Çankırı, "6-7 sene vekil olarak hizmet verdim. Bu kentte adım attığım yerde, bir bakıyorsunuz su basmış sokakları, bir bakıyorsunuz evler yıkılmış. İzmir'de zamanın yetmeyeceği kadar hizmet var. O zamanı iyi kullanıp İzmir'i ihya etmeliyiz. Bu saate kadar bizler bunu hakkıyla yerine getirdik. Allah izin verirse bundan sonra da yerel belediyelerin, merkezi hükümetin uyumuyla çalışacağı muazzam çalışmalar yapacağız. Çünkü Konak İzmir'in kalbi. Gölgede bırakılan Konak güneş gibi parlayacak. Ulaşımın değil cazibenin merkezi de Konak olacak" vaadinde bulundu.