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Haberler Politika Pehlivan: Efeler bundan sonra daha güçlü olacak

Pehlivan: Efeler bundan sonra daha güçlü olacak

KAZIM YÖRÜKCE
Pehlivan: Efeler bundan sonra daha güçlü olacak
Cumhur İttifakı'nın Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı MHP'li Burak Pehlivan, Zafer Meydanı'ndaki eski minibüs garajı alanında modern pazaryeri ve yeraltı otopark projesini hayata geçireceğini söyledi. İlçedeki kanaat önderleriyle bir araya gelerek projelerini tanıtan Pehlivan, toplantının ardından sosyal medyadan ilk seçim vaadini açıkladı. Pehlivan, "2024-2029 Döneminde Efeler daha güçlü olacak! Zafer Meydanı Modern Pazar Yeri ve Yeraltı Otopark Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yeni projemizle mevcut pazarımızın dokusunu bozmadan Efeler halkına modern ve kullanışlı bir pazar yeri kazandıracağız. Şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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