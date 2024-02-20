Bölgemizde kalıcı barış için tarihi fırsat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu. Azerbaycan ile omuz omuza hareket edildiğini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Aziz kardeşim Aliyev'i halkının yüksek teveccühü ile 5. defa cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir daha tebrik ediyorum. İlham kardeşimin cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

TEK MİLLET İKİ DEVLET

"Aziz kardeşim ile ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdik" diyen Başkan Erdoğan, "Azerbaycan ile işbirliğimizin Umum Milli Lider merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. Ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmek gerektiği aşikardır. Bakü- Tiflis-Kars demir yolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Sayın Aliyev ile birlikte Kars- Nahçıvan demir yolu projesine ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. TANAP'ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır" dedi.

YAPICI KATKIYA DAVET

Görüşmede Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımların da ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir. Azerbaycan ile omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi fırsat penceresi açıldı. Bu pencerenin kapanmaması önemli" dedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Görüşmemizde İsrail'in bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgemizi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdik. Aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz."

ALİYEV: TÜRKİYE BARIŞIN İSTİKRARIN GARANTÖRÜDÜR

Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke olduğunu ifade eden Aliyev, Türkiye-Azerbaycan birliğinin Avrasya için önemli olduğunu söyledi. Aliyev, "Azerbaycan halkı Türkiye'nin kardeşlik desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Barışın garantörüdür. Karabağ'daki tarihi meselemizi çözdük" dedi.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Azerbaycan arasında vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı.