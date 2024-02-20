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Haberler Politika Terör örgütüne imha operasyonu

Terör örgütüne imha operasyonu

HABER MERKEZİ
Terör örgütüne imha operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

TEK TEK BELİRLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 123 tim, bin 628 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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