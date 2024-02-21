Saygılı: Listelerimiz İzmirlinin listeleridir

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkan adayları ve meclis üyeleri aday listesinin Yüksek Seçim Kurulu'na tesliminin ardından bir açıklama yaptı. "İzmir 31 Mart'ta 'gerçek belediyecilik', dolayısıyla 'Cumhur İttifakı' diyecek" ifadesini kullanan Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan adaylarımızı da meclis üyelerimizi de İzmirliler belirledi. Bu listeler tam olarak İzmirlinin listesidir. Çünkü, onların ihtiyaçlarından yola çıkılarak, verdikleri isimlerden oluşturulmuştur. Listelerimiz, tam bir uzlaşı listesidir ve herkes birbiriyle uyum içinde İzmir halkına hizmet edecektir."