‘Muhalefet liste krizinde biz projelerimizi anlatıyoruz’

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da mahalle ve STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları ile esnaf buluşmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Çankırı, muhalefet partilerinin liste kriziyle, kendilerinin ise projeleriyle gündemde olduklarını söyledi. Çankırı, "Her sözün bir cevabı vardır ancak yerine getirilmeyen vaatlerin demokrasilerde tanımı yoktur. Bu yüzden biz yanlış adreste değiliz, siz de yanlış zamanda değilsiniz" dedi.

"GÜLTEPE'Yİ UNUTTULAR"

ÇANKIRI günün ilk programında Kestane Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Alt yapı yetersizliğinde en çok bölge esnafının mağdur olduğuna dikkat çekilen buluşmada, sorunun AK Belediyecilik ile son bulması arzu edildi. Seçim kampanyası boyunca programlarında Gültepe'yi sık sık ziyaret eden Çankırı burada kalabalık bir vatandaş buluşması gerçekleştirdi. Yıllardır Gültepe'nin unutulduğunu hatırlatan Çankırı, "Gültepe planları belediye meclis üyelerimizin ortak kararı ile oy birliği ile onaylanmıştır. Burası için start verildi. Ancak bu iradeyi ortaya koyamadılar" dedi.