“Ölüdeniz’e alternatif yol geliyor”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, ziyaret ettiği taksicilere alternatif yol sözü verdi. "Sezonda Ölüdeniz'e gitmek zulüm gibi" diyen şoför esnafına Kökten, "Ölüdeniz'e girişte Faralya yoluna bağlanacak olan alternatif yol çalışması bakanlıkta son imza aşamasında bulunuyor" dedi.

ESNAFI TEK TEK DİNLEDİ

Kökten şöyle konuştu: "Bu alternatif yolun bir ucu Kayaköy'e bağlanacak, diğer ucu ise Teleferik istasyonun oraya bağlanacak. Yapılacak olan alternatif yol ile şoför esnafımızın trafik sorununu çözmüş olacağız. Taksicilerin sorunlarını tek tek dinleyen Kökten, "Size müjdem olsun, Ölüdeniz'de alternatif yol çalışmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığında son imzayı bekliyor. İçinde bulunduğumuz süreçte Fethiye'miz için canla başla çalışacağız. Şehir merkezinde belirlediğimiz üç ayrı noktada katlı otopark projemiz var. Fethiyelilerin de görüşünü alarak şehir merkezinde bir noktaya katlı otopark yapacağız" dedi. Fethiye Çalış Taksi Durağı Başkanı Yoldaş Oflas'ın taksi duraklarındaki su ve tuvalet sorununa değinmesi üzerine Kökten, "Su ve tuvelet medeniyettir, göreve gelince ilk işimiz bu olacak" diye konuştu.