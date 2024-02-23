Ekrem İmamoğlu’nun yeni kariyer planı

BİT PAZARI: Günümüzde kullanılmış veya arızalı eşyaların satıldığı yerlere "bit pazarı" deniyor. İlk önceleri bu tür pazarlara halk arasında "Bayat pazarı" denirken zamanla "bat pazarı" ve son olarak bit pazarı ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un MAJÖR özellikli olduğu bir gerçek. Cumhur İttıfakı'nın İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çok başarılı bir kampanya yürütüyor. İstanbul'da güçlü rüzgar estiriyor. Kazanma şansı yükselirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gelecek kariyer planı da siyasi mahfillerde ve kulislerde enine boyuna tartışılıyor.

YENİ PARTİ İDDİASI

Bugün çeşitli boyutlarıyla Ekrem İmamoğlu hem İstanbullular nezdinde hem de hizmetlerindeki yetersizliğiyle göze batıyor, Göreve geldiğinden beri İSTANBUL'LULARA HİZMET ETMEK YERİNE GÖZÜNÜ CHP GENEL BAŞKANLIĞINA DİKMİŞTİ.

İstanbul'da seçimi kaybederse, önce kendi hakkı olduğuna inandığı CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'den devralmak sonra da ilk seçimde cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bir haftadır İmamoğlu'nun GELECEĞİNE ilişkin YENİ BİR OYUN PLANI siyasi kulislere sızdı. Buna göre, İmamoğlu İstarbul'u kaybeder, CHP'yi alamazsa yeni parti kuracak. İmamoğlu'nun kuracağı partinin Özal'ın eski ANAP'ı gibi "Dört eğilimi birleştiren bir parti" olacağı senaryosu BİT PAZARINA düştü. Nitekim, daha şimdiden CHP'de İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede belli köşe noktalara kendi adamlarını ataması yeni parti planı olarak yorumlandı. 1 Nisan sonrası CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan olamadığı takdirde, (Karşısına intikam yemini eden Bay Kemal çıkacak) bilhassa delegeler üzerinde ilçe belediye başkanlarına yön vermeye çalışması bağlamında, "Toplu ayrılışa" da zemin hazırladığı belirtiliyor. Evet, yeni senaryoya göre İmamoğlu ne zaman parti kurabilir? Muhtemelen Mayıs ayında olağanüstü kurultay sonrası. SON HABER. Özgür Özel'le görüşen Lütfü Savaş geri çekiliyor, yerine Cihat Açıkalın planlanıyor.

SONUÇ

ÖZGÜR ÖZEL de koltuğu bırakmak istemiyor. İmamoğlu'nun yeni kariyer planında Özgür Özel yok. İmamoğlu ile Özel arasında giderek artan bir soğukluk ve kin var. Özgür Özel de dün 1 Nisan'da seçimi kaybetse de koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İmamoğlu cephesinde moraller giderek azalıyor. Çünkü kirli siyasetle seçim kazanamayacağını anladı. DEM ile yapılan sinsi pazarlıklar artık Esenyurt'tan çığlık gibi yükseliyor..