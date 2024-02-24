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Haberler Politika Bahçeli, şampiyonları kabul etti

Bahçeli, şampiyonları kabul etti

HABER MERKEZİ
Bahçeli, şampiyonları kabul etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa şampiyonu olan Güreş Milli Takımı'nı kabul etti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile şampiyon olan takım, parti genel merkezini ziyaret etti. Genel Başkan Bahçeli, Serbest Güreş Milli Takımı ve Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularıyla sohbet etti. Sporcular ve teknik heyeti şampiyonadaki başarılarından dolayı kutlayan Bahçeli, sporcularla teknik heyete hediyeler verdi, başarılarının devamını diledi. Milli takım sporcuları ve teknik heyet de desteklerinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.
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