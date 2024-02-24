Bakan Tunç: Terör suçları dokunulmazlığın istisnasıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç milletvekili dokunulmazlığına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Anayasamızın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık. 83. maddesinde seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olan anayasal düzene ilişkin suçlar "terör suçları" dokunulmazlığın istisnasıdır" dedi. Bakan Tunç şöyle konuştu: "AYM'nin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı. AYM'nin karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini öğrendik. Anayasa'nın 84. maddesi açık. Milletvekilliğinin düşme sebepleri yazar. Can Atalay'ın milletvekilliği kesin hüküm nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM'ye başvurulmuştur. AYM yetkisizlik nedeniyle ret verir. 'Karar verilmesine yer olmadığına' dair kararın gerekçesini sonra öğreneceğiz."