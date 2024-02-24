Kaplan: Koçarlı’nın geleceğini inşa edeceğiz

AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, Koçarlı'ya ivme kazandıracak projelerini açıklayarak, yeniden destek istedi. 2019 yerel seçimlerinde 32 proje ile yola çıkan Cumhur İttifakı Başkan Adayı Nedim Kaplan, 5 yıl içerisinde yüzden fazla proje hayata geçirerek ilçenin makus tarihini değiştirerek Koçarlı'yı marka ilçe yaptı. Seçim çalışmalarına coşkulu şekilde sürdüren Nedim Kaplan, Şenköy ve Bağcılar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kaplan, projelerini anlattı.

YENİDEN SÖZ VERİYORUZ

2024 yerel seçimleri için projelerini yine 32 başlık altında topladığını dile getiren Kaplan, "Alnımızın akıyla AK Belediyecilik farkıyla yine 32 başlık altında yepyeni projelerle huzurunuza geldik. İlçemize gelir getirecek projelerimizi artıracak, istihdamı sağlayacak ve Koçarlımıza yeni dönemde de rahat bir nefes aldıracağız. Gençlerimize yönelik kültürel ve sportif faaliyetlerle de Koçarlı'nın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Koçarlı'da bu dönem tarihi ve kültürel zenginliklerde çığır açacağız. Yine yeniden söz veriyoruz; önümüzdeki dönemde daha fazlası için hükümetimizin tam desteği ile gece gündüz demeden Koçarlımızı hep birlikte hep ileri, daha ileri taşımaya hazırız karalıyız" dedi.