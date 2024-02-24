Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. "Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde bir oy oranıyla bize destek olan Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır" dedi.

'SÖZÜN ARKASINDAYIZ'

Alanda 85 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik numarasıyla kendi akıllarıyla milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Biz İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Balıkesir'de Yücel Yılmaz isimlerini aynı şekilde diğer yerlerdeki adaylarımızı belirlerken şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettik. Cumhur İttifakı'mızın belediye başkan adaylarımızın verdiği her sözün arkasında biz varız, cumhurbaşkanı var, hükümetimiz var, Cumhur İttifakı var" dedi.

'VİZYONLARI YOK'

"Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülke ile ve bu millet ile hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi de önümüzdeki seçimler vesilesiyle bu vizyonu şehirlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle geleceğe hazırlama konusunda 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesiyle sizler burada gereken adımları atarken biz de cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız." Son 21 yılda Balıkesir'e 238 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "İcraat var. Eğitimde 4 bin 832 yeni dersliği kazandırdık. 2. devlet üniversitemiz Bandırma 17 Eylül Üniversitesini faaliyete geçirdik. 10 bin 868 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık" diye konuştu.

'BİRİLERİ BORÇLANMIŞ'

Özgür Özel'in Balıkesir için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'borç' çağrısını eleştiren Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Birileri Balıkesir üzerinden borçlanmış. Şimdi de bunu dillendiriyorlar. Diyet borçları bitmiyor, bitmeyecek. Kimin kime borçlandığı muamma."

'TERÖR YUVALARINI DELİK DEŞİK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Başkan Erdoğan terör operasyonlarıyla ilgili, "Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar'da bu teröristleri çökerttik mi? Cudi'de bunları çökerttik mi? Bunları o dağlardaki inlerine gömdük mü? Şimdi neredeler? Mesele bu" diye konuştu.

"EKONOMİ RAHATLAYACAK"

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlamayla ve atacağımız ilave adımlarla çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bunu milletimizin istifadesine sunmaktan geri durmayacağız. Ülkemizin 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirebilmenin gerisinde tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Önümüzdeki dönemde de bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız" dedi.