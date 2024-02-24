Uşak İYİ Parti’de toplu istifa

İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, Banaz İlçe Teşkilatından toplu istifa ettikleri açıkladı. Aras, Banaz teşkilatının yok sayıldığını öne sürerek ilçe başkanlığı görevinden ve partiden toplu istifa ettiklerini açıkladı. Enver Aras yapmış olduğu paylaşımda siyasi etiğe sığmayan bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "İl Genel Meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımızla sahada partimizin başarısı için canla başla çalışken, İl Başkanı Ayşegül Obalı'nın beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarının bedelini biz ödemekteyiz. Banaz İYİ Parti teşkilatını yok sayarak, haber verip fikir alma nezaketini dahi göstermeden, bizim bilgimiz dışında Banaz'da farklı kişilerle oturup pazarlık yaparak adaylık teklif etmiş, olumsuz yanıt almasına rağmen ertesi gün tekrar bir araya gelinmiş ve anlaşma sağlanamayarak pazarlıkları boşa çıkmıştır, yapılan pazarlıktaki konuları biz hala bilmiyoruz. Siyasetin sermayesinin insan olduğu bilinci ve gönüllülük esasına göre yaptığımız siyasi çalışmalarımız sizler tarafından bilinmektedir" dedi.