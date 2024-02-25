İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Tansu Çiller tokadı

İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, çok başarılı bir kampanya yürütüyor. Her gün biraz daha Ekrem İmamoğlu ile arasını açıyor.

Arka arkaya yapılan anketlerin çoğunda, geçen hafta KURUM VE İMAMOĞLU BAŞ BAŞA sonuçları çıkıyordu. Seçime 39 gün kala, Kurum'un öne geçtiği notları geliyor. İmamoğlu'nun panikle HDP-DEM Parti desteği almaya yönelik arka plan pazarlıkları sürerken, bir darbe de, Merkez Sağ'ın tanınmış ismi, eski Başbakan Tansu Çiller'den darbe yedi. İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'nda konuşan Kurum'u dinleyen Çiller, Kurum'a desteğini açıkça ilan etti. Çiller, "Murat Kurum, İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor, İstanbullu bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi. İstanbul için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller, devamla, "Bence en önemlisi depremdi.

Deprem geliyor İstanbul'a.

Ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbul. İstihdam konusuna değindi. Beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin ve kadınlarımızın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Kadınlarımız istihdamı evladı ve eşi için ister ama kendisi için de ister.

Burada ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bu Murat Kurum heyecanlandırdı" dedi.

Merkez sağ kesimden oy alacağını hesaplayan İmamoğlu'nun, merkez sağın eski Başbakanı Çiller'den yediği tokatın çok etkili olacağı değerlendiriliyor.

CHP'nin eşbaşkanı İmamoğlu, İstanbul'da umduğu yerlerden gerekli desteği alamadığı bir süreçte, diğer eşbaşkan Özgür Özel, göze batan skandallarla sarsılıyor. CHP Mersin'de HDP-DEM parti ile pazarlıkları sürdürürken, SHP-CHP'li eski Mersin Milletvekili-Kültür Bakanı İstemihan Talay, "PKK, Akdeniz'e açılmak istiyor.

CHP'yi kullanıyor" diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

4 dönem CHP'den milletvekili seçilen ve Kültür Bakanlığı yapan Talay, CHP'nin DEM Parti ile kurduğu ittifakı sert sözlerle eleştirdi ve CHP'nin Mersin'i DEM Parti'ye peşkeş çektiğini söyleyerek PKK'nın Akdeniz'e açılmak istediğini vurguladı.

Talay, DEM Partisi'nin CHP ile iş birliği yaparak Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerini hedef almasının basit bir seçim stratejisi olmadığını, Mersin'deki emperyalist hayallerin devam ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Talay, PKK'nın Akdeniz'e açılma planlarını anlattı.

"MERSİN DEM'E PEŞKEŞ ÇEKİLDİ, EMPERYALİST HAYALLERE TESLİM EDİLDİ"

Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin DEM Parti'ye bırakılmasına sert ifadelerle tepki gösteren Talay, "Büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi DEM'e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmeleridir" ifadelerini kullandı. Mersin'in stratejik önemine de değinen Talay, Akdeniz ilçesinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük ve en stratejik limanı olduğunu ve Orta Doğu'nun giriş ve çıkış kapısı durumunda olduğunu anlattı.

Emperyalist devletler tarihsel süreçte PKK'ya dört önemli görev yüklemiştir:

1. Kuzey Irak'tan ve Suriye'den uzanan bir koridoru ele geçirmek.

2. Akdeniz'e açılmak.

3. Bu bölgede kendileri için terör üretecek bir garnizon devletçik oluşturmak.

4. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini taciz etmek, mümkünse de parçalayıp bölerek küçültmek.

DEM partisinin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar'ı şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir. Mersin'de emperyalist hayallerinin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir. CHP Edirne kaynıyor.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan baskı ile aday olmaktan vazgeçirilmişti. Ön seçim yapıldı.

Gürkan'ın yakın arkadaşı Şükrü Ciravoğlu kazandı. Aday gösterilmişti. Ciravoğlu, ön seçimden 1 hafta sonra mide bulantısı ve düşük tansiyon şikayetiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne yatarken, acele istifa etmesi sağlandı. İmamoğlu-Özel, Edirne'de Kılıçdaroğlu etkisini kırarak, belediye başkan adayı olarak Filiz Gencan Akın'ı olarak öne çıkardılar.

SONUÇ

CHP Belediye Meclis üyeleri listesine bakınca, 2 siyasi mühendislik göze batıyor.

1) HDP-DEM, İstanbul'da 22 ilçede seçime katılmıyor. Başta İstanbul Esenyurt olmak üzere, İzmir, Bursa, Mersin, Adana'da HDP-DEM'in adamları örtülü listelere yerleştirilmiş.

2) CHP listelerinde, ağırlıklı olarak 1 Nisan Operasyonu-Olağanüstü Kurultay'da İmamoğlu'na oy verecek isimlerin konulduğu ve Kılıçdaroğlu'nun delege desteğinin kırıldığı gözleniyor.

İmamoğlu İstanbul seçimini KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNEREK daha çok, 1 Nisan sonrası Olağanüstü Kurultay'daki tahkimatını tamamlamış görünüyor.