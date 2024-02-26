“Bütüncül projelerle sorunları çözeceğiz”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye'de görev yapan yerel ve ulusal yayın yapan basın mensupları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Kökten, "Fethiye'nin tamamını kapsayacak bütüncül projeler ile var olan sorunları çözmek için ekibim ile birlikte yola çıktık" dedi. Kökten, "Fethiye Körfezi'nin tamamının kullanılabileceği 10 yıllık bir projeye imza atmak üzereyiz" dedi. "Seçim çalışmalarımız gayet güzel gidiyor" diyen Kökten, "Mahallelerimizi ziyaret ederek taleplerini dinliyoruz, sorunları tespit ediyoruz ve not alıyoruz. Şu anda en büyük sıkıntının imar oluğunu görüyoruz. Bütüncül imar planı ile ilgili bir çalışmamız mevcut. Otopark sorununun çözümü için şehir merkezinde 3 lokasyon düşünüyoruz" diye konuştu.