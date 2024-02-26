Parti parti gezen Alp İYİ Parti’yi de karıştırdı

İYİ Parti'nin Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği eski DSP, AK Parti, CHP ve DEVA Partili Behçet Alp son partisinde de huzursuzluğa neden oldu. Behçet Alp'in parti içindeki yarattığı kaosa daha fazla dayanamayan gençlik kolları başkanı Ramazan Korkmaz ve yönetimi toplu olarak istifa etti. Sosyal medya hesabından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, görevlerinden ayrıldıklarını açıklayan Korkmaz, "2020'den beri yürüttüğümüz İYİ Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanlığı görevimizi gördüğümüz lüzum üzerine yönetim kurulu arkadaşlarımız ile stifa etmiş bulunmaktayız, Bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, teşekkür eder, kendilerine başarılar dileriz" dedi. Öte yandan, İYİ Parti Kuşadası'ndan istifaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.