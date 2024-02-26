‘Savunma sanayiinde destan yazıyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dün Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. "Emeğin ve bereketin şehri Adana'da olmaktan memnuniyet duyuyorum" diye sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. Adana 31 Mart'ta verdiği destekle yeni bir zafer yazacak. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde verdiğiniz destek için siz teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta da Adana sandıklarını patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

"KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE"

Terörle mücadele vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Vesayet güçlerinden terörle mücadeleye kadar milletimizin desteği ve Allah'ın izniyle dize getirdik. 15 Temmuz'da biz milletimizle sırt sırta vererek FETÖ'cü hainlere dar ettik. Türkiye sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız azaldıkça dış politikada etkinliğimizin arttığını da ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayii var. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız azaldıkça dış politikada etkinliğimiz artmıştır. Yıllar önce başlattığımız projeler bugün hepimizin iftihar meselesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere dönüşüyor. Türkiye, savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. İHA ve SİHA'lar ile dünyada ilk 3 ülkeden biriyiz. Güçlü savunma sanayii ile dünyada söz sahibi olduk. Geçtiğimiz günlerde KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Tüm dünya KAAN'ı konuşuyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor."

"ÜLKELERE ÖRNEK OLUYORUZ"

Uçak gemisinin bir üst segmentinin de yapılacağını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimiz var gücüyle çalışıyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi artırırken dost ülkelere örnek oluyor. Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edceeğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

'ONLAR BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYOR'

Muhalefetle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Muhalefet birbirleriyle uğraşmaktan, kavgalardan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemiyorlar" dedi ve ekledi: "Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşindeler. Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir cendereye sıkıştırmak isteyenlere milletimiz dersini verecek ben inanıyorum. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol vermez. CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir."

"TÜRKİYE BİZİM SEVDAMIZDIR"

Başkan Erdoğan miting alanını dolduran vatandaşlara seslenerek, "Türkiye bizim yuvamız, vatanımız, biricik sevdamızdır. Biz bu ülkeyi taşıyla, toprağıyla, zorlukları ve güzellikleriyle tüm kalbimizle seviyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz de cennet vatanımız, aziz milletimiz ve çocuklarımız için her alanda mücadele ediyoruz" diye konuştu.