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Haberler Politika ‘Dar gelirliler ev sahibi olacak’

‘Dar gelirliler ev sahibi olacak’

İHSAN KARATAŞ
‘Dar gelirliler ev sahibi olacak’

AK Parti'nin Nazilli Belediye Başkanı adayı Esat Ergüler, Nazilli için ilk projesini açıkladı. Esat Ergüler, ev sahibi olmayan vatandaşlar için sosyal konut yapacaklarını söyledi. Güler, "Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için bir projem var. İlk etapta en az 500 konut yapacağız" dedi. Herkesin gönlünde 13 yıllık belediye başkanlığı döneminde taht kuran Cumhur ittifakının Ak Partili Adayı Esat Ergüler, Nazilli için hazırladığı konut projesini Nazilliler ile paylaştı.

"KONUT PROJESİNİ HAZIRLADIK"

Dar gelirli vatandaşlar için ilk etapta 500 konutluk bir proje hazırladıklarını söyleyen Ergüler, "En önemli projelerden biri hiç konut sahibi olmayan hemşehrilerimize, Milli Emlak'tan yer tedarik ederek sosyal konut yapmak istiyorum. Küçük bir rakam olmayacak. En az 500 konutluk. 1000 konuta kadar çıkabilecek" dedi.

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