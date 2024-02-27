‘Siyasete kahve molası verelim’

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın adayları Konak Meydanı'nda kahve içmeye davet etti. Çankırı, "Gelin siyasete iki saat kahve molası verelim, kadınlar olarak dayanışmanın örneğini gösterelim" dedi. Kapsayıcı bir sevgi dili üzerine seçim kampanyasını inşa ettiklerini söyleyen Çankırı, muhalefet partilerinin kadın adaylarını kahve içmeye davet ettiğini dile getirdi. Çankırı, "Daha önceden de kahve içmeyi teklif ettim. 'Kadın adaylar olarak birlikte kahve içelim' davetimi yineliyorum. Eğer diğer adaylar da kabul ederse 8 Mart'ta siyasete iki saat vermek adına kendilerini Konak Meydanı'nda kahve içmeye davet ediyorum. Böylelikle İzmir'in demokratikliğini ve çağdaşlığını kadınların olduğu yerde adaletin ve zarafetin olduğunu göstermek adına bir araya gelmek isterim. Neticede hepimiz kadınız. Hepimizin yaşadığı yer için hassasiyetleri var" dedi.