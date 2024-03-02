Çankırı’nın projesine Bakan’dan tam not

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hayata geçirmeyi planladığı Alsancak Kültür Yolu Projesi'ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yerinde anlattı. Çankırı'nın projesi Bakan Uraloğlu'ndan tam not aldı. Bakan Uraloğlu ile Alsancak Limanı, Tarihi Alsancak Gar'ı ziyaret eden Konak adayı Çankırı bölgede hayata geçirmeyi planladığı projelerini harita üzerinde yerinde tek tek anlattı.

NEW YORK BENZETMESİ

Çankırı, "Kurvaziyer gemileri yanaştığında denizden gelen turistin rotası artık havadan da karadan da şekillenecek. Yüz yıllar öncesine dayanan tarihi ile aslında İzmir'in bir liman kenti olduğunu tekrar gün yüzüne çıkarmış olacağız. İnsanlar burada gemiden indikleri anda İzmir'in tarihi ve kültürünü bir arada yaşayacakları ister yaya ister turistik araçlarla ilçenin dört bir köşesini gezebilecek imkana sahip olacaklar. Ayrıca Tarihi Alsancak Gar'da rayları 600 metre içeri çekerek oluşacak alan trafiğe kapatılacak. Projeyle burada bir New York görünümlü içinde tarih kokan ama aynı zamanda en modern fotoğrafını yansıtacağı bir görünüm kazandırmak" dedi. Bakan Uraloğlu ise projelere ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Her şey İzmir için. Hepsi yerinde ve isabetli projeler" dedi.